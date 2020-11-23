Элиста, , 11:46 — REGNUM Задержаны ещё четверо подозреваемых по уголовному делу о создании на территории исправительной колонии №2 в Калмыкии террористического сообщества. В настоящее время в качестве подозреваемых и обвиняемых привлечены 44 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитет России.

Фигурантами уголовного дела являются 22 человека. Четверо предполагаемых участника банды ранее отбывали наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия, двое из них задержаны при их освобождении из колонии. Решается вопрос об их аресте. Следователи устанавливают роль и конкретные действия каждого из задержанных, проверяют их причастность к совершению иных преступлений, устанавливают других участников преступления.

Ранее в Южный окружной военный суд были направлены уголовные дела в отношении Михаила Жигунова и Саида Сулейманова, обвиняемых в участии в террористическом сообществе.

ИА REGNUM напоминает, что следователи полагают, что организатором террористического сообщества стал уроженец Республики Дагестан Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в исправительной колонии №2 Калмыкии. В 2013 году «в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма» он создал ячейку, в состав которой вошли более 100 заключённых. Вернувшись в Дагестан после освобождения из колонии в 2015 году, Гасанов объявил себя «амиром» незаконного вооружённого формирования, действовавшего в республике. В марте 2015 года он был ликвидирован в Хасавюрте при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В ходе одного из обысков в колонии №2 силовики изъяли экстремистскую литературу и символику террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Было возбуждено уголовное дело.

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