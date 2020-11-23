Куала-Лумпур, , 11:42 — REGNUM Небольшой самолет, принадлежащий сингапурской авиакомпании, совершил экстренную посадку на платной дороге в штате Джохор в Малайзии, сообщает Antara.

Сообщается, что у самолета модели Beechcraft Bonanza возникли проблемы с двигателем, что привело к аварийной посадке. В результате этого инцидента на платной дороге Утара-Селатан в Джохоре образовалась пробка.

В агентстве гражданской авиации Малайзии заявили, что пилот самолета запросил разрешение вернуться в международный аэропорт в Джохор-Бару из-за технических проблем.

Бюро по расследованию авиационных происшествий Малайзии сейчас расследует данный инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, между Китаем и Малайзией подписано соглашение о сотрудничестве в разработке эффективной и безопасной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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