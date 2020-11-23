Биробиджан, , 11:11 — REGNUM Губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн направил в Артём и Уссурийск спецтехнику ГУ МЧС России, которая поможет ликвидировать последствия сильного ледяного дождя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Из ЕАО в города Приморья отправили автоколенчатый подъёмник, предназначенный для работ на высоте, и КамАЗ с переносной дизельной электростанцией мощностью 100 кВт.

Сообщается, что силы и средства уже прибыли на место и приступили к выполнению поставленных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетики планируют установить поваленные опоры во Владивостоке и подключить электроснабжение 25 ноября. Главная помощь, которая сейчас требуется краю, — генераторы, электродвигатели.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв отправил в Приморье, где уже несколько дней ведутся работы по ликвидации последствий ледяного циклона, три мобильные электростанции.