Горно-Алтайск, , 11:02 — REGNUM Правоохранители просят очевидцев помочь в поиске водителя, сбившего ребёнка в Горно-Алтайске. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Республики Алтай, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 к вечеру ноября.

Как отмечается, неизвестный на неустановленной машине допустил наезд на снегокат с детьми, которые катались на проезжей части. После инцидента водитель скрылся с места происшествия.

«В результате происшествия в приемный покой Республиканской детской больницы с полученными травмами обратился один из несовершеннолетних. Госпитализация мальчику не потребовалась», — добавили в министерстве.

Для выяснения обстоятельств происшествия инспектора ГИБДД просят откликнуться возможных свидетелей.

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