Ростов-на-Дону, , 10:58 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за пожара в старинном особняке перекрыто движение общественного транспорта. Перекрыт участок улицы Большая Садовая. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 23 ноября.

«От железнодорожного вокзала транспорт движется по схеме: улица Большая Садовая — переулок Газетный — улица Пушкинская — проспект Ворошиловский — улица Большая Садовая и далее по маршруту. Движение троллейбусов организовано по схеме: Привокзальная площадь — улица Красноармейская — проспект Шолохова», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что пожар в доходном доме Сариевых на улице Большой Садовой вспыхнуло в ночь на 23 ноября. Несколько десятков жильцов были эвакуированы. Площадь возгорания оставила 450 кв. метров. Работа на месте происшествия продолжается. На пятом этаже здания рухнули перекрытия.

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