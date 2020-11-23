Благовещенск, , 10:54 — REGNUM В Приамурье Магдагачинский районный суд осудил троих мужчин за применение насилия в отношении представителя власти. Один из них получил реальный срок лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Выяснилось, что один из мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем с двумя нетрезвыми пассажирами. Их остановил начальник ОГИБДД ОМВД РФ по Магдагачинскому району. Мужчины воспрепятствовали законным действиям сотрудника полиции.

Один из них ударил полицейского в грудь локтём, другой — схватил за шею. Третий злоумышленник ударил правоохранителя по лицу кулаком. От этого удара сотруднику ГИБДД была причинена закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением головного мозга. Последний мужчина по решению суда приговорён к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ещё один получил два года принудительных работ с удержанием из заработной платы 10%. Третий злоумышленник приговорен к штрафу в 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель, нарушивший правила дорожного движения, напал с монтировкой на инспектора ГИБДД в Волгограде. Напарник полицейского был вынужден применить табельное оружие.