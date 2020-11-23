Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM Крупный пожар, вспыхнувший в центре Ростова-на-Дону в ночь на 23 ноября, практически уничтожил здание, расположенное на улице Большой Садовой, 94. Это памятник архитектуры начала 20 века — доходный дом Сариевых, попытки продать который власти предпринимали неоднократно.

ИА REGNUM напоминает, что покупатель особняка 1902 года ранее отказался от приобретения. Начальная стоимость аварийного здания, нуждающегося в реконструкции, составляла 5 рублей. При этом покупка обошлась бизнесмену 62 млн рублей. Однако конкурс был признан не состоявшимся, так как победитель торгов уклонился от подписания договора.

Судя по всему, покупателя испугала необходимость отреставрировать особняк до 2024 года. В случае невыполнения обязательств собственнику грозит штраф — 100% от суммы сделки.

ИА REGNUM сообщало, что пожар в здании вспыхнул в ночь на 23 ноября. Огонь прошёлся по площади 450 кв. метров. На пятом этаже рухнули перекрытия. Особняк продолжает тлеть, на месте работают борцы с огнём.

Читайте ранее в этом сюжете: Покупатель отказался от особняка 1914 года в центре Ростова-на-Дону