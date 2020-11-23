Уфа, , 10:45 — REGNUM Все необходимые меры по предотвращению заноса африканской чумы свиней (АЧС) на территорию Башкирии предпринимают в республике. Об этом 23 ноября на оперативном совещании в правительстве региона сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

По его словам, в соседних регионах выявлены очаги африканской чумы свиней. Так, в соседней Оренбургской области 18 ноября очаг этого заболевания был зафиксирован у диких кабанов. В это же время два очага АЧС были выявлены и в Самарской области. А 20 ноября геном африканской чумы свиней был выявлен в соседней Челябинской области.

Гумеров подчеркнул, что в связи с этим сотрудники регионального Министерства сельского хозяйства и Управления ветеринарии принимают все меры, направленные на предотвращение заноса данного заболевания на территорию республики.

Он также отметил, что в настоящее время в Башкирии не зарегистрировано случаев птичьего гриппа.

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