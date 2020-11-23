Ростов-на-Дону, , 10:34 — REGNUM В здании, которое вспыхнуло в ночь на 23 ноября в центре Ростова-на-Дону рухнули перекрытия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Было обрушение перекрытий на пятом этаже. Сейчас на месте работают специалисты испытательно — пожарной лаборатории», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что несколько десятков жильцов были эвакуированы из-за крупного пожара в нежилом здании. Площадь возгорания оставила 450 кв. метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте происшествия продолжают работу пожарные расчёты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону из-за крупного пожара эвакуировали жильцов дома