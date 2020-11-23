Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM После драки на Казанской улице в историческом центре Петербурга объявлен в розыск автомобиль жителя Ленинградской области. По предварительным данным в конфликте пострадали два человека, применялось травматическое оружие.

Как сообщает 23 ноября издание «Фонтанка», драка между группой молодых людей произошла поздним вечером 22 ноября. Согласно опубликованной изданием видеозаписи с камеры наружного видеонаблюдения, в драке участвовали не менее семи человек, большая часть которых после конфликта села в автомобиль Hyundai Solaris, а остальные убежали.

Водителя иномарки объявили в розыск. Установлено, что машина принадлежит 60-летнему жителю города Всеволожск Ленинградской области.

Добавим, по предварительной информации в конфликте пострадал 35-летний житель Архангельской области. Его госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе в удовлетворительном состоянии с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Как выяснилось, незадолго до драки мужчина находился в ночном клубе на Казанской, 7, где во время конфликта с 21-летним охранником выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Охранник также госпитализирован в НИИ с ранениями правой скулы, голени и подвздошной области.

Во время осмотра места преступления правоохранительные органы собрали 17 гильз. А у 35-летнего мужчины изъяли пистолет Grand Power T12 и газовый баллончик.