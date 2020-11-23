Владивосток, , 10:20 — REGNUM В Приморье энергетики и коммунальщики подключают насосные станции и тепловые узлы к дизель-генераторам, которые поступили из Росрезерва в регион 23 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На 14:00 по местному времени 23 ноября во Владивостоке в районе Чуркин остаются не подключенными к теплу 17 центральных тепловых пунктов. Именно там и устанавливают генераторы из федцентра.

Уже подключены 37 центральных тепловых пунктов и тепловых насосных станций, в том числе 25 пунктов подключены от подстанции «Загородная», семь — подают теплоноситель от дизельных электроустановок.

В общей сложности уже к отоплению подключены 253 абонента по следующим улицам: Сафонова, Беляева, Нарская, Никифорова, Полярная, Связи, Вилкова, Коммунаров, 50 лет ВЛКСМ, 40 лет ВЛКСМ, Космонавтов, Пацаева, 3-я Строительная, 2-я Строительная, Марины Расковой, Часовитина, Монтажная, Сахалинская, Героев Хасана, Волкова и Добровольского.

Далее управляющие компании должны подключать дома к теплу.

Продолжаются восстановительные работы по подаче электроэнергии в Первомайский район — без электричества и тепла остаются 154 дома и объекта разного назначения.

Также к дизельным электростанциям подключен краевой диагностический центр, где сейчас развернут ковидный госпиталь.

Всего 39 котельных «Примтеплоэнерго» подключены к дизельным электростанциям для обеспечения подачи тепла во Владивостоке и Артёме, где ещё нет электроснабжения.

Подключены к дизельным электростанциям и полностью выполняют функции теплоснабжения четыре котельные в Артёме, 33 — во Владивостоке, одна котельная в Черниговке.

На острове Русский восстановлен свет в посёлке Экипажный и части домов посёлка Подножье.

Продолжаются восстановительные работы в сёлах Михайловка и Ивановка — планируется подать свет и тепло до вторника, 24 ноября.

В Артёме непростая ситуация, часть многоквартирных домов и частный сектор остаются без света, но тепло и вода есть. Из-за больших разрушений на сети низкого напряжения работы будут идти не менее десяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетики планируют установить поваленные опоры во Владивостоке и подключить электроснабжение 25 ноября. Главная помощь, которая сейчас требуется краю, — генераторы, электродвигатели.