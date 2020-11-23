Улан-Удэ, , 10:15 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ завершился процесс над 23-летним местным жителем, обвиняемого в совершении убийства многодетной матери. Подробности ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным обвинения, в апреле 2020 года потерпевшая со знакомыми распивали спиртные напитки. К концу гулянки 37-летняя женщина спрятала и не отдавала ключи от автомобиля обвиняемому, поскольку тот находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Далее между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес три удара в грудь женщины. От полученных повреждений мать четверых детей скончалась на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

В результате судья признал подсудимого виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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