Соледар, ДНР, , 10:18 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ один раз обстреляли территорию ДНР. Об этом 23 ноября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Инцидент произошёл на донецком направлении. С украинских позиций были выпущены 12 гранат из автоматического станкового гранатомёта (АГС).

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказался населённый пункт Спартак», — сказано в сообщении.

К счастью, обошлось без жертв, повреждения гражданской инфраструктуры также не зафиксированы.

Напомним, ранее официальный представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил о существовании украинского «плана Б» в отношении Донбасса, который предусматривает, в частности, введение миротворцев в зону конфликта.

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