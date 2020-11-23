Соледар, ДНР, 23 ноября 2020, 10:18 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ один раз обстреляли территорию ДНР. Об этом 23 ноября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Инцидент произошёл на донецком направлении. С украинских позиций были выпущены 12 гранат из автоматического станкового гранатомёта (АГС).
К счастью, обошлось без жертв, повреждения гражданской инфраструктуры также не зафиксированы.
Напомним, ранее официальный представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил о существовании украинского «плана Б» в отношении Донбасса, который предусматривает, в частности, введение миротворцев в зону конфликта.
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