Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM В одном из спальных районов Санкт-Петербурга конфликт родителей в чате перерос в массовую драку на улице, в ходе которой в ход пошло огнестрельное оружие. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили 23 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт участников чата для родителей школьников произошел вечером 21 ноября в Выборгском районе города. Очевидцы позвонили в правоохранительные органы после того, как во дворе домов 19 и 21 по проспекту Мориса Тореза началась драка, в которой принимали участие около десяти человек, были слышны выстрелы.

Прибывшие на место потасовки полицейские задержали шесть человек в возрасте от 27 до 35 лет.

«По предварительной версии, конфликт из родительского чата перерос в реальную жизнь», — отметили в ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Один из участников инцидента, 28-летний мужчина, задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Именно он, по предварительным данным, открыл стрельбу.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», задержанный — гражданин Абхазии. На месте конфликта полиция изъяла записи видеонаблюдения, гильзы, травматический пистолет Grand Power с патронами.

Напомним, большой резонанс по всей России получила трагедия в Волгограде, где после перепалки в родительском чате погиб человек. Поводом стал словесный конфликт в школьном родительском чате, в котором брат одной из участниц усмотрел оскорбления. 23 октября злоумышленник подкараулил отца-одиночку и жестоко избил. Пострадавший мужчина скончался в реанимации спустя неделю. Идет следствие.

Читайте также: В Волгограде участники конфликта в родительском чате скрываются