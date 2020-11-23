Волгоград, , 10:03 — REGNUM Водитель, нарушивший правила дорожного движения, напал с монтировкой на инспектора ГИБДД в Волгограде. Напарник полицейского был вынужден применить табельное оружие, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Экипаж ДПС днём 21 ноября нёс службу в Дзержинском районе. В потоке машин полицейские заметили легковой BMW с недействительными транзитными государственными регистрационными знаками, водитель которого, к тому же, обгонял другой автомобиль по встречной полосе. Требование остановиться нарушитель проигнорировал, сотрудники ГИБДД блокировали иномарку на улице Голубинской. При задержании водитель накинулся на инспекторов с металлическим прутом и несколько раз ударил им старшего лейтенанта по голове. Напарник выстрелил нападавшему в ногу.

«Установлено, что подозреваемый приобрел иномарку в 2004 году и с тех пор официально автомобиль на себя не регистрировал. Следователи обнаружили договор купли-продажи транспортного средства от 19 ноября 2020 года, где подозреваемый выступает и продавцом и покупателем», — уточнили в СК.

Возбуждено уголовное дело. Полицейский госпитализирован, 35-летний подозреваемый также находится в больнице под охраной. Следователи будут ходатайствовать о заключении его под стражу.