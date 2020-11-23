Сан-Хосе, США, , 10:00 — REGNUM Как минимум два человека скончались в результате нападения неизвестного с холодным оружием на баптистскую церковь в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). Об этом 23 ноября сообщил мэр города Сэм Ликкардо на своей странице в соцсети Twitter.

«Мы скорбим с семьями двух местных жителей, которые скончались от ножевых ранений во время нападения в баптистской церкви», — говорится в его сообщении.

Также Ликкардо отметил, что сотрудники полиции уже провели арест подозреваемого в нападении и добавил, что еще несколько человек тяжело ранены и «мы молимся о них».

При этом полиция Сан-Хосе уточнила, что в момент, когда произошло нападение, в службе не проводились богослужения, туда завели бездомных для того, чтобы они не замерзли на улице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Амурской области с посёлке Серышева в надворной постройке нежилого дома обнаружен труп 16-летней девушки.