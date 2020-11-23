Воронеж, , 09:53 — REGNUM Обвинение солдату срочной службы Антону Макарову в убийстве троих сослуживцев на аэродроме «Балтимор» в Воронеже предъявили следователи.

«Макарову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение оружия»)», — сообщила ТАСС адвокат Макарова Яна Горюнова. Она добавила, что Макаров отказался от дачи показаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября на аэродроме «Балтимор» были убиты трое военнослужащих. С места ЧП с оружием, отобранным у убитого офицера, скрылся солдат срочной службы Антон Макаров. Спустя несколько часов он был задержан по подозрению в совершении тройного убийства. В настоящее время он отправлен под арест решением суда.