Нальчик, , 09:37 — REGNUM В Кабардино-Балкарии полностью потушен пожар в Нальчике в трехэтажном здании, в котором располагался магазин хозяйственных товаров и автозапчастей. К ликвидации огня были привлечены 70 пожарных. И 16 единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«По состоянию на 00:16 мск 23 ноября пожар на территории частного домовладения на улице Идарова полностью потушен. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются. Как стало известно, пожар начался с крыши трехэтажного частного дома, в котором размещался магазин.

Как сообщало ИА REGNUM пожар в здании по улице Идарова в Нальчике случился около 20:20 22 ноября. Пламя перекинулось на два соседних дома. Огонь тушили более четырех часов.

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