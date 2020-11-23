Горно-Алтайск, , 09:33 — REGNUM Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Республике Алтай продолжает расти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в субботу, 21 ноября скончались три человека.

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В их числе 77-летняя жительница Горно-Алтайска, 64-летняя жительница Турочакского района и 52-летняя жительница Усть-Канского района. Как отмечается, у них диагностировали коронавирусную пневмонию. Пациентки также страдали рядом сопутствующих заболеваний.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 95 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 89 — от COVID-19, шесть — от иных причин», — добавили в оперштабе.

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