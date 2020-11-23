Исламабад, , 09:17 — REGNUM В результате обстрела индийскими войсками территории Пакистана были ранены 11 мирных жителей, сообщила пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR).

По её данным, армия Индии пошла на «беспричинное нарушение режима прекращения огня» вдоль линии контроля.

Огонь вёлся ракетами и тяжелыми минометами во время свадебной церемонии в приграничной деревне Джигджот.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября не менее 14 человек погибли с индийской и пакистанской сторон Кашмира в результате обоюдных обстрелов.

В результате обстрелов со стороны Индии погибли четверо мирных жителей. Военные Индии сообщают о гибели шести мирных жителей и четверых военных в результате пакистанского обстрела.

Читайте также: Индия обвинила Пакистан в обстреле позиций в Кашмире