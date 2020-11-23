Канск, Красноярский край, , 09:09 — REGNUM В Канске Красноярского края завершилась ликвидация возгорания на свалке биохимических отходов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, тление началось на лигнинохранилище из-за нарушения защитного контура.

Из-за прогаров в защитном слое саркофага в районе с декабря 2017 года действовал режим повышенной готовности. Специалисты выявили в воздухе превышения по формальдегиду, фенолу, сероводороду, оксиду углерода, взвешенным частицам.

В результате краевые власти выделили на ликвидацию возгорания 27 млн рублей. В хранилище завезли около 134 тыс. кубометров грунта и глины. По словам вице-премьера правительства Анатолия Цыпкалова, восстановление поврежденного саркофага позволило устранить источники задымления.«В рамках нацпроекта «Экология» лигнинохранилище будет ликвидировано. В настоящее время идет подготовка, рассматриваются технологические способы утилизации опасного объекта и рекультивации земельного участка. Работу планируются начать в 2022 году», — отметил зампред.

Читайте ранее в этом сюжете: Очаги возгорания на канском лигнинохранилище обещают ликвидировать