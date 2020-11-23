Чита, , 09:06 — REGNUM В Забайкалье, несмотря на предпринимаемые меры, активизировались «чёрные лесорубы», заявил 23 ноября зампред правительства региона Андрей Гурулев.

Только за неделю выявили 26 случаев незаконной рубки лесных насаждений.

«На более 23 миллионов рублей выявлен ущерб лесному фонду, 26 случаев незаконной рубки лесов в крае. Сейчас все документы готовятся в правоохранительные органы. В Читинском районе зафиксировано семь случаев незаконной рубки лесных насаждений, объем незаконно заготовленной древесины — 362 кубических метра, и ущерб — 15 миллионов рублей», — цитирует пресс-служба чиновника.

Всего сначала 2020 г. в регионе выявлено 1099 случаев незаконной рубки леса. Но нарушители установлены только в 264 из них.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пристальное внимание к вопросам лесоохраны позволило выявить в Забайкалье 600 случаев недобросовестного лесопользования. Об этом губернатор региона Александр Осипов сообщил в конце октября 2020 года в ходе расширенного заседания коллегий прокуратур Забайкальского края и Республики Бурятия, где обсуждался вопрос противодействия незаконному обороту древесины.

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