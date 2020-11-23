Хараре, 23 ноября 2020, 09:00 — REGNUM Пожилой человек был растерзан стаей гиен в своём доме в Зимбабве, передает CNN Africa.
По информации журналистов, гиены вытащили мужчину из постели в его доме в сельском районе Чируманзу в центре Зимбабве, когда он спал.
Мужчину, который был идентифицирован полицией как 87-летний Тендай Масека, оттащили примерно на 300 метров от его глинобитной и деревянной хижины.
По словам Тинаше Фараво, пресс-секретаря Управления по управлению национальными парками и дикой природой Зимбабве, в настоящее время лесничие охотятся за животными в попытке «устранить» их.
Недавно в регионе произошла серия нападений на крупный рогатый скот и коз. Местных жителей призывают быть бдительными, избегать передвижения по ночам и держать все двери и окна закрытыми до тех пор, пока животные не будут пойманы, сказал Фараво.
По словам Фараво, нападения животных не редкость летом.
Он добавил, что с начала года в результате нападений диких животных погибли 60 человек. По словам Фараво, половина инцидентов была связана со слонами, а по меньшей мере три — со львами.