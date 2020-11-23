Хараре, , 09:00 — REGNUM Пожилой человек был растерзан стаей гиен в своём доме в Зимбабве, передает CNN Africa.

По информации журналистов, гиены вытащили мужчину из постели в его доме в сельском районе Чируманзу в центре Зимбабве, когда он спал.

Мужчину, который был идентифицирован полицией как 87-летний Тендай Масека, оттащили примерно на 300 метров от его глинобитной и деревянной хижины.

По словам Тинаше Фараво, пресс-секретаря Управления по управлению национальными парками и дикой природой Зимбабве, в настоящее время лесничие охотятся за животными в попытке «устранить» их.

Недавно в регионе произошла серия нападений на крупный рогатый скот и коз. Местных жителей призывают быть бдительными, избегать передвижения по ночам и держать все двери и окна закрытыми до тех пор, пока животные не будут пойманы, сказал Фараво.

По словам Фараво, нападения животных не редкость летом.

«Такие вещи обычно происходят в это время года, потому что в более засушливы месяцы обычно не хватает пищи и воды, поэтому животные перемещаются на большие расстояния и приходят в поселения в поисках пищи», — написал Фараво на своей странице в Twitter.

Он добавил, что с начала года в результате нападений диких животных погибли 60 человек. По словам Фараво, половина инцидентов была связана со слонами, а по меньшей мере три — со львами.