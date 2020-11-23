Ростов-на-Дону, , 08:53 — REGNUM В центре Ростове-на-Дону несколько десятков жильцов были эвакуированы из-за крупного пожара в нежилом здании. Обошлось без пострадавших. Площадь возгорания оставила 450 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России по Ростовской области 23 ноября.

В Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар ГУ МЧС России по Ростовской области

Сообщение о пожаре в многоквартирном нежилом доме № 85 на улице Шаумяна в экстренные службы поступило примерно в 00:15 мск. Первые прибывшие подразделения обнаружили, что огонь полыхал на четвёртом этаже. При этом существовала угроза увеличения площади пожара. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.

На месте пожара было создано четыре боевых участка. Из соседнего здания на улице Большой Садовой эвакуировано 59 человек, из них четверо детей. В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В 5:21 мск пожар был локализован на площади 450 кв. метров. В 6:38 мск — объявлена ликвидация открытого горения. Борьбу с огнём ведут 122 человека и 41 единица техники.