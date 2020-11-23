Одесса, Украина, , 08:57 — REGNUM В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщили 22 ноября в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

На пересечении улиц Балковская и Дальницкая машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем марки Lexus, после чего перевернулась на бок.

Пострадали два пассажира скорой помощи и водитель Lexus. Все они были госпитализированы. Полиция устанавливает причины аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аварии сильно пострадала украинская биатлонистка Алина Мирошниченко.

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