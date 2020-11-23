Самара, , 08:55 — REGNUM Тело утонувшего рыбака обнаружили водолазы на озере Грязный Ерик в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, 22 ноября спасатели вели поиски погибшего рыбака, который утонул в тёмное время суток. Любитель рыбной ловли пересекал озеро и не заметил на льду промоину, поэтому упал в воду. Мужчина не смог сам выбраться на лёд и утонул. Утром водолазы начали его поиски. В результате они обнаружили тело рыбака в 15 метров от берега на глубине четырёх метров.

Отмечается, что причиной данной трагедии стало не соблюдение правил безопасности на льду.

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