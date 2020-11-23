Ульяновск, , 08:46 — REGNUM В Ульяновске за наркопреступления осуждены члены преступной группы, в составе которой были жители трёх регионов — Чувашии, Ульяновской и Самарской областей. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстали семеро человек. Правоохранители установили, что весной и летом 2019 года злоумышленники договаривались с контрагентами посредством мессенджеров о приобретении гашиша, марихуаны и других видов наркотиков. Полученный товар они раскладывали в тайники, информацию о расположении которых передавали покупателям после оплаты.

Их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ. Следствие установило, что в состав преступной группы, помимо ульяновцев, входили также жители Самарской области и Чувашии.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в участии в преступном сообществе, покушении на сбыт наркотиков и их реализацию. Им назначено от 3,5 до 11 лет лишения свободы со штрафами от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Чувашии завершено расследование в отношении преступной группы из 16 человек, членов которой обвинили в сбыте наркотиков в Марий Эл и Чувашии. Полицией было задокументировано 144 эпизода преступной деятельности.

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