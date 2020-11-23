Новосибирск, , 08:42 — REGNUM Сотрудники полиции задержали бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца, 23 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

По данным издания, Ференца подозревают в превышении должностных полномочий. Это связано с делом о мошенничестве в особо крупном размере против местного предпринимателя Олега Ярового.

Уточняется, что Яровой был председателем совета директоров одной из компаний по производству напитков и вина.

Как сообщало ИА REGNUM, Ференец был назначен прокурором Новосибирска весной 2016 года. Летом 2020 года он подал в отставку.

Отметим, 8 октября сразу несколько новосибирских СМИ сообщили о том, что в прокуратуре Новосибирской области начата «жёсткая зачистка» — ожидаются масштабные кадровые перестановки и комплексная проверка Генеральной прокуратуры России.

Источники, близкие к ведомству, также рассказали об увольнении заместителя областного прокурора Владислава Мандрыко. Он уходит вслед за первым замглавы ведомства Любовью Кузьменок и другим замом Андреем Турбиным.

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