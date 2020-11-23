Усть-Канский район, Алтай, , 08:39 — REGNUM Правоохранители в Республике Алтай проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Усть-Канском районе, в результате которого погиб человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Авария произошла утром 21 ноября на 44 километре автодороги «Усть-Кан-Коргон».

"42-летний местный житель, управляя автомобилем УАЗ-396 295, двигаясь со стороны с. Владимировка в направлении с. Усть-Кумир, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на дерево», — отметили в ведомстве.

Мужчина был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Судя по выложенным фотографиям, в аварию попал УАЗ скорой медицинской помощи. Стражи порядка в настоящее время устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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