Кампала, , 08:44 — REGNUM В ходе столкновений сторонников оппозиционного кандидата в президенты Уганды Боби Вайна с полицией погибли 37 человек. Об этом сообщает ВВС Swahili.

По информации телерадиокомпании, на фоне акций протеста оппозиционер был арестован. Ему были предъявлены обвинения в нарушении мер по предотвращению распространения коронавируса во время своей избирательной кампании.

Как сообщают журналисты, вооруженные силы Уганды имеют право открывать огонь по протестующим в случае «достижения определённого уровня беспорядков», о чем заявляла министр обороны страны Элли Тумвине.

Напомним, что Вайн является основным оппонентом действующего президента Уганды Йовери Мусевени на предстоящих в январе 2021 года выборах.

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