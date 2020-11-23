Владивосток, , 08:44 — REGNUM В Приморье во Владивостоке и Артёме за четыре дня в травмпункты обратились более 600 жителей — прошедший ледяной дождь превратил регион в сплошной каток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Приморье МЧС и энергетики работают на Морском кладбище и на Золотом мосту

В больницы Артёма и Владивостока с ушибами и переломами поступили 663 человека. Причины травм — падающие ветки и деревья, гололёд.

В отделение челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы №2 обратились восемь человек с ушибами и ранами мягких тканей лица в связи с падениями.

По словам специалистов, у всех обратившихся за четыре дня зафиксированы травмы лёгкой и средней степени тяжести. Всем оказана первая медицинская помощь и выписаны рекомендации для амбулаторного лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке пожарные, специалисты поисково-спасательного отряда и Амурского спасательного центра в составе 20-ти человек продолжают работы в районе Морского кладбища по восстановлению электроснабжения, где из-за падения опоры случился порыв ЛЭП.