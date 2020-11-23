Улан-Удэ, , 08:31 — REGNUM В Бурятии зарегистрирован очередной антирекорд по числу летальных случаев от COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в республике скончались 11 носителей коронавируса.

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Таким образом, всего в регионе за время эпидемии от COVID-19 скончались 365 пациентов. Как отмечается, они также страдали тяжёлой сопутствующей патологией.

К настоящему времени в стационарах республики остаются 2323 пациента с коронавирусом. В реанимации находятся 110 больных, 56 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 2,8 тыс. носителей лечатся на дому в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2826 коек, занято — 2323, свободно — 503 койки. Занятость коечного фонда составляет 82,2%», — добавили в оперштабе.

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