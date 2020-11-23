Южно-Сахалинск, , 08:30 — REGNUM На Сахалине в одном из домов в городе Долинске было обнаружено тело шестимесячного ребёнка. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Судебно-медицинская экспертиза дала предварительное заключение о причинах смерти ребёнка — обезвоживание организма. Назначен ещё ряд экспертиз.

«Одновременно решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц органов, осуществляющих контроль за воспитанием малолетних», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области с посёлке Серышева в надворной постройке нежилого дома обнаружен труп 16-летней девушки.