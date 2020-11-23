Москва, , 08:28 — REGNUM Актер Павел Прилучный попал в медучреждение с переломом костей лица, ссадинами и ушибами головы. Об этом 23 ноября сообщает телеканал «360».

Уточняется, что артист прибыл 21 ноября в Калининград, а затем вернулся в Москву, где обратился к врачам с указанными травмами. При этом сам Прилучный заявил, что он упал и ударился головой.

Также отмечается, что на момент госпитализации актёр был трезв, когда он обратился в больницу, алкоголь в его анализах не обнаружен.

Отметим, актер Павел Прилучный известен по своим ролям в кинокартинах «Мажор», «Любовь с ограничениями», «Союз спасения», «Желтый глаз тигра» и других.