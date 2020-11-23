Улан-Удэ, , 08:19 — REGNUM Сотрудники Детской республиканской больницы в Улан-Удэ в ходе операции вытащили из желудка 12-летней девочки гигантский клубок волос. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, пациентка поступила к врачам с ноющими болями в животе, а также рвотой и снижением аппетита.

При эндоскопическом исследовании врачи выявили непроходимость, начиная с нижних отделов пищевода. Операцию по извлечению инородного тела провели заведующий хирургическим отделением Зорьян Цыренов и завоперблоком Нацаг Ванзатов. По словам Цыренова, он не помнит таких запущенных случаев трахибезоара.

«Но различные инородные тела из желудка детей извлекаются почти каждый день. В данном случае пришлось проводить довольно обширную полостную операцию, извлекать из желудка через открытый доступ», — отметили в больнице.

Отмечается, что трихобезоар — это «опухоль», образованная клубком волос или шерсти, со слизью и содержимым желудка. Размеры клубка, вытащенного из желудка девочки, достигали 15 см, судя по выложенной фотографии. В учреждении в связи с этим призвали родителей быть внимательными к детям.

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