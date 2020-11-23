Томск, , 08:16 — REGNUM Проводится проверка по факту падения маленькой девочки с балкона жилого дома в Томске. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 ноября в следственном управлении СКР по Томской области.

Инцидент произошёл вечером 21 ноября. По предварительным данным, шестилетняя девочка выпала с балкона квартиры, расположенной на четвёртом этаже дома в Ленинском районе Томска.

Девочка упала в сугроб, получила телесные повреждения и была госпитализирована в медучреждение.

Ребёнок проживает вместе с матерью, которой на момент ЧП не было дома.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве в ноябре 2020 года двухлетний ребёнок выпал из окна квартиры на четвёртом этаже.

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