Джакарта, , 08:14 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило о землетрясении магнитудой 5,3 на острове Буру, сообщает CNN Indonesia.

«Землетрясение произошло 22 ноября 2020 года в 20:27 по местному времени в 150 км к северо-востоку от Буру на глубине 10 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Известно, что землетрясение ощущалось в Пиру, в городах Намлеа и Амбон.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8 у берегов префектуры Ибараки в Японии.

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