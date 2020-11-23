Иркутск, , 07:32 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 785 человек, причём 14 из них скончались за последние сутки. Об этом 23 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона. Еще 785 (+14) умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 30 443 человека (+268 за последние сутки). Госпитализированы 4217 пациентов — 16 за последние сутки). Выздоровели 25 949 пациентов (+26 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с коронавирусом в регионе продолжает оставаться напряженной. Общее число жертв коронавируса за выходные, 21—22 ноября составило 31 человека.

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