Якутск, , 07:11 — REGNUM Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в селе Бердигестях в Якутии, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что возгорание произошло в одной из квартир жилого дома по улице Советской. В результате пожара дом полностью сгорел, по предварительным данным, при возгорании погиб один человек. В настоящее время причина пожара пока не известна.

Жильцов сгоревшего дома временно разместили в спортзале культурно-спортивного центра им. А. И. Парфёнова. По факту пожара прокуратура Якутии начала проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Югре произошел пожар на ферме. В результате возгорания погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.