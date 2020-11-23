Благовещенск, , 06:53 — REGNUM В Амурской области с посёлке Серышева в надворной постройке нежилого дома обнаружен труп 16-летней девушки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Следствие предъявило обвинение в совершении убийства 44-летнему мужчине. Подробности преступления пока не раскрываются. Известно, что тело девушки обнаружили 18 ноября. Обвиняемый по решению суда заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 34-летний житель Челябинской области стал фигурантом уголовного дела об убийстве женщины с особой жестокостью.