Усть-Илимск, Иркутская область, , 06:42 — REGNUM Перевозивший рабочих автобус опрокинулся на дороге в Иркутской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Сообщается, что инцидент произошел в Усть-Илимске на дороге «Промышленное шоссе». По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал на обочину и перевернулся. В ДТП пострадали пять человек, они обратились за медицинской помощью. При этом отмечается, что тяжелых травм не получил никто.

Всего в автобусе находились 22 человека. Тех, кто не пострадал в дорожной аварии, отвезли на работу другим автобусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Мексике перевернулся автобус с участниками оппозиционного митинга. В результате аварии погибли два человека, еще 21 получил травмы различной степени тяжести.