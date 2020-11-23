Сидней, Австралия, , 06:30 — REGNUM Подросток 14-ти лет получил ранение в результате нападения на него в одной из школ австралийского города Сиднея. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба полиции штата Новый Южный Уэльс.

Информация о нападении на подростка поступила из общеобразовательной школы, расположенной в Параматте, западной части Сиднея. Полиция прибыла в школу около 08:30 (00:30 мск), пострадавший подросток был доставлен в детскую больницу в Уэстмиде с колото-резаной раной спины.

Уточняется, что на подростка напал один из учащихся школы. Как пояснил комиссар полиции Мик Фуллер, нападение было целенаправленным, другим ученикам школы ничего не угрожает. В настоящее время ведётся расследование обстоятельств и причин инцидента. С семьями обоих подростков работают полицейские. Занятия в школе были продолжены.

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