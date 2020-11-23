Елизово, Камчатский край, , 05:26 — REGNUM Пожар произошел в частном доме в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

По его данным, возгорание произошло в дачном доме площадью 30 квадратных метров в садоводческом некоммерческом товариществе «Домостроитель-2». Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили пожар.

В результате возгорания дом оказался поврежден на 90%. Люди при пожаре не пострадали. В настоящее время специалисты ведомства выясняют причину возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября пожар в частном жилом доме произошел в Самарской области. В результате возгорания погибли двое мужчин.