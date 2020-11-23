Владивосток, , 04:57 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков 23 ноября обсудили вопросы ликвидации последствий циклона и помощи пострадавшим. Министр назвал стихию и нанесённый ею урон беспрецедентными и заверил, что региону будет оказана необходимая федеральная помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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С начала разгула ледяной стихии без света были 170 тыс. жителей края. По-прежнему сложная ситуация остаётся в Первомайском районе Владивостока, где без электричества остаются 69 тыс. человек, в Артёме — 39 тыс. человек. До сих пор нет отопления в домах 16 тыс. владивостокцев и артемовцев. Прошедшей ночью удалось подать воду в район Чуркин.

«Энергетики планируют установить поваленные опоры во Владивостоке и подключить электроснабжение 25 ноября. Главная помощь, которая сейчас требуется краю, — генераторы, электродвигатели. Мы задействовали все резервы, которые были, максимально закрыв потребность в источниках питания, но всё равно есть нехватка такого оборудования», — сказал Кожемяко.

Глава Приморья добавил, что кроме уже доставленных генераторов, ожидается ещё 18, которые позволят обеспечить теплом значительную часть Первомайского района.

«Мы видим, какие усилия предпринимает правительство Приморья, губернатор. Но краю нужна дополнительная помощь. Совместно необходимо сделать так, чтобы предусмотреть полноценные ресурсы на восстановление», — отметил Чекунков.

По словам директора Примводоканала, водоснабжением уже обеспечены все города и районы края. Отключения есть только там, где произошли локальные порывы, но не много.

Во Владивостоке ночью обеспечили теплом и светом три многоквартирных дома, 14 частных домов, школу и детский сад на Калинина и Надибаидзе. С установкой новых генераторов удастся подключить до 80% потребителей.

Ночью к электричеству подключили район Емара, на очереди — Лазурная. Сложная ситуация сложилась в Михайловском районе, где без света до сих пор остаются более 1,5 тыс. человек — туда переброшены дополнительные бригады.

Олег Кожемяко обратил внимание на необходимость уборки мусора с придомовых территорий и объектов соцкультбыта, очистки ото льда дворов в муниципальных образованиях. Во Владивостоке работает 95 мусоровозов, администрации выдано 10 тыс. пакетов для сбора мусора, образовавшегося во дворах, в том числе веток.

Губернатор добавил, что управляющие компании, которые несвоевременно наводят порядок, будут привлекаться к ответственности.

«Уже пятый день, как случилась непогода, и административные комиссии, жилинспекция должны обратить внимание на уборку придомовых территорий, возле магазинов, социально значимых объектов», — подчеркнул он.

Олег Кожемяко и Алексей Чекунков побывали в пострадавших районах краевой столицы и пообщались с населением, проверили работу пунктов временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье МЧС развёрнуло 12 полевых кухонь: семь — во Владивостоке и пять — в Артёме. В них люди могут согреться чаем, горячей едой, получить бутилированную воду, набрать технической воды для хозяйственных нужд.