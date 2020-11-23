Владивосток, , 04:17 — REGNUM В Приморье МЧС развёрнуло 12 полевых кухонь: семь — во Владивостоке и пять — в Артёме. В них люди могут согреться чаем, горячей едой, получить бутилированную воду, набрать технической воды для хозяйственных нужд. Дополнительно силами Главного управления МЧС России по Приморью в Артём направлены ещё три полевые кухни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM спасатели.

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12 пунктов временного размещения во Владивостоке и Артёме рассчитаны на 1300 человек. В двух ПВР в Артёме находятся 12 человек, в том числе 6 детей. Люди обеспечены горячим питьём, питанием и тёплыми вещами. Всего в готовность к развертыванию приведены 80 пунктов временного размещения вместимостью на 8040 человек.

Круглосуточно продолжаются восстановительные работы по расчистке, уборке дорог и межквартальных проездов в населенных пунктах края, на которых задействовано 306 человек и 204 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительственную рабочую группу по ликвидации последствий циклона в Приморье вошли представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координирует действия Минвостокразвития во главе с Алексеем Чекунковым, который 23 ноября уже прибыл в Приморье и провёл в Артёме встречу с губернатором Олегом Кожемяко.