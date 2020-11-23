Владивосток, , 04:01 — REGNUM Во Владивостоке пожарные, специалисты поисково-спасательного отряда и Амурского спасательного центра в составе 20-ти человек продолжают работы в районе Морского кладбища по восстановлению электроснабжения, где из-за падения опоры случился порыв ЛЭП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Спасатели и бригады энергетиков аккуратно демонтируют упавшие на кладбище опоры ЛЭП и освобождают место от деревьев для беспрепятственного установления новой линии электропередач.

Также паром устраняют обледенения конструкций на Золотом мосту — для этого было перекрыто движение транспорта и пешеходов на улице Светланская и на Корабельной набережной. На самом мосту возможны ограничения движения по одной полосе.

Всего для ликвидации последствий разгула стихии привлечено от МЧС России более 450 человек и свыше 80 единиц техники, от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) — более 2050 человек и свыше 800 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову создать во Владивостоке рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи населению.