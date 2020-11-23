Владивосток, , 03:44 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову создать во Владивостоке рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим гражданам, сообщает корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службе ведомства.

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В рабочую группу вошли представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координирует действия Минвостокразвития во главе с Чекунковым, который 23 ноября уже прибыл в Приморье и провёл в Артёме встречу с губернатором Олегом Кожемяко.

Глава Минвостокразвития сказал, что Михаил Мишустин поручил предоставить Приморью максимальные ресурсы. По мнению Алексея Чекункова, проблемы в инфраструктуре края копились десятилетиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в ремонтно-восстановительных работах в Приморском крае участвует более тысячи человек и 446 единиц техники.