Мехико, , 03:38 — REGNUM Как минимум два человека погибли, ещё 21 получили травмы в результате ДТП на северо-востоке Мексики. Об этом 23 ноября сообщает газета El Universal.

Авария произошла 22 ноября в штате Тамаулипас. Перевернулся автобус, следовавший из Мехико с участниками митинга, организованного общественной организацией «Национальный фронт против Андреса Мануэля Лопеса Обрадора». По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением.

На место ДТП прибыли спасатели и медики, пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. В результате аварии погиб мужчина 27 лет и женщина, её личность устанавливается. Прокуратура региона начала расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о о четырёх погибших в результате падения в пропасть автобуса с пассажирами на востоке Колумбии.

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