Токио, , 03:33 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8 у берегов префектуры Ибараки в Японии, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные японского метеорологического агентства.

По его данным, эпицентр землетрясения залегал на глубине 40 километров. Жители префектуры Ибараки ощутили подземные толчки интенсивностью 5 баллов. Также сейсмособытие ощутили и жители городов Токио и Фукусима. Данных о возможных пострадавших или повреждениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали на территории Алжира. Пострадавших не было.

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