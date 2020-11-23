Ростов-на-Дону, , 03:30 — REGNUM Пожар общей площадью около 300 кв. метров произошёл в центре города Ростова-на-Дону. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Информация о возгорании в нежилом здании на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловского поступила в региональное ведомство в 00:25 мск. Пламенем охвачены два этажа здания, пожару присвоен третий ранг сложности.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Эвакуированы 47 жителей соседних домов. В борьбе с огнём задействованы 73 человека и 28 единиц техники. Отмечается, что здание было построено в начале XX века и долгое время не эксплуатировалось. Причины и обстоятельства возникновения пожара уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в многоквартирном доме в Улан-Удэ, в результате которого пострадал один человек.

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